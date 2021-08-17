مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد ساعات من إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، بدأ قطاع عريض من الطلاب وأولياء الأمور، البحث عن مصروفات الجامعات الخاصة، ومنها جامعة 6 أكتوبر لعام 2021، وتقدم «الوطن» لقرائها، خدمة مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2021- 2022، على أن يتم دفع المصروفات مقسمة على قسطين.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر: 125 ألفًا للطب

وتنظم مصاريف جامعة 6 أكتوبر كالتالي:

كلية الطب والجراحة، بلغت قيمة المصروفات 125 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 75 ألف جنيه، والقسط الثاني 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر بقيمة 100 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 60 ألف جنيه، والقسط الثاني 40 ألف جنيه

أما كلية الصيدلة، بلغت مصروفاتها برنامج الفارما 85 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 51 ألف جنيه، والقسط الثاني 34 ألف جنيه، أما مصروفات الفارما d والصيدلة الإكبينيكية، بلغت 95 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 57 ألف جنيه والقسط الثاني 38 ألف جنيه.

أما كلية العلاج الطبيعي بلغت 70 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 42 ألف جنيه والقسط الثاني 28 ألف جنيه

وجاءت مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بقيمة 40 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

أما مصروفات كلية التمريض بلغت 25 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر : 60 ألفًا للهندسة

وتتابع «الوطن»، نشر مؤشرات رسمية عن مصاريف جامعة 6 أكتوبر، وتأتي كلية الهندسة، بقيمة 60 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 36 ألف جنيه، والقسط الثاني 24 ألف جنيه.

مصروفات كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، جاءت بقيمة 35 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 21 ألف جنيه، والقسط الثاني 14 ألف جنيه.

ومصروفات كلية الفنون التطبيقية، بلغت 40 ألف جنيه، تسدد على قسطين، القسط الأول 24 ألف جنيه، والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر: 30 ألف جنيه للغات والترجمة

أما مصاريف كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي بلغت 30 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 18 ألف جنيه والقسط الثاني 12 ألف جنيه، أما باقي الأقسام: بلغت 25 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه

مصروفات كلية الاقتصاد، قسم العربي بلغت 30 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 18 ألف جنيه والقسط الثاني 12 ألف جنيه، أما قسم الإنجليزي، وبلغت 40 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 24 ألف جنيه والقسط الثاني 16 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وفنون الاتصال، و بلغت 35 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 21 ألف جنيه والقسط الثاني 14 ألف جنيه

مصروفات كلية السياحة والفنادق بقينة 20 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 12 ألف جنيه والقسط الثاني 8 ألف جنيه.

وجاءت مصروفات كلية التربية قسم رياض أطفال، خاصة، وعلم نفس بقيمة 20 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 12 ألف جنيه والقسط الثاني 8 ألف جنيه، أما أقسام عربي، إنجليزي، حاسب آلي، ألماني: بلغت 25 ألف جنيه تسدد على قسطين، القسط الأول 15 ألف جنيه والقسط الثاني 10 ألف جنيه.