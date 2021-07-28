جامعة 6 أكتوبر تفوز بالمركز الأول في مسابقة Enactus 

فازت جامعة 6 أكتوبر، بالمركز الأول فى مسابقة مؤسسة إناكتس- مصر Enactus-Egypt، لدعم ريادة الأعمال والإسهام فى تنفيذ مشروعات التنمية فى مصر، التي أقيمت 27 يوليو 2021 بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة عالميا ووطنيا، منها ممثل عن منظمة اليونيسيف الدولية، وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثل عن البنك المركزي، مستشار وزير التعليم العالي.

وشارك في تحكيم المسابقة 140 محكما من ذوي الخبرة من مؤسسات دولية ومحلية وحكومية.

جامعة 6 أكتوبر تفوقت على 36 جامعة حكومية وخاصة

شارك فى المسابقة هذا العام، أكثر من (36) جامعة خاصة وحكومية، تنافس خلالها (6700 طالبا وطالبة) من خلال عرض أفكارهم ومشروعاتهم فى المجالات المختلفة، لتقديم حلول مبتكرة يمكن تطبيقها بشكل فعال لتطوير وتنمية المجتمع للإسهام فى إعداد الجيل القادم من رواد الاعمال من أجل عالم أفضل.

شارك في فريق Enactus جامعة 6 أكتوبر لتحقيق هذا الإنجاز، أكثر من 100 طالب من مختلف كليات الجامعة، وسيمثل الفريق مصر، في المسابقة الدولية المزمع عقدها في شهر أكتوبر 2021 بمدينة شرم الشيخ، المستضافة لأول مرة بشكل مصغر من إناكتس- مصر.

جدير بالذكر، أن مؤسسة اناكتس Enactus تتعاون مع الأمم المتحدة فى مجال الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، كما تعمل مع 550 شركة و مؤسسة عالمية كشركاء لها، وهى مؤسسة دولية غير هادفة للربح وتعمل بالتعاون مع 1700جامعة، وعدد70.500 طالب وطالبة، من 36 دولة

ويعمل فريق إناكتس جامعة 6 أكتوبر تحت إشراف إدارة العلاقات الثقافية والدولية، حيث أن هذا النوع من الانشطة يسهم في تعزيز معايير الجودة بالجامعة خاصة في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، وتمكين الطلاب والخريجين، وتنمية الموارد البشرية.