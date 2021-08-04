‎«كويكب مصر» يصل جامعة 6 أكتوبر.. وتعاون مشترك جديد مع وكالة الفضاء

‎استقبلت وكالة الفضاء المصرية، الأحد الماضي، طلاب كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر، ضمن فعاليات مبادرة «كويكب مصر»، التي أطلقتها الوكالة فى مايو الماضي، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لنشر الوعي بأهمية تكنولوجيا الفضاء، وترسيخ مفهوم دور الدولة في تنمية قدرات الشباب، خاصة طلاب كليات إعلام، ليكونوا وسائل اتصال مباشر مع المجتمع المحيط بيهم، والمشاركة مع الجمهور.‎

وزار طلاب جامعة 6 أكتوبر، وكالة الفضاء المصرية، تحت إشراف إيمان العزيزي نائب رئيس الجامعة، والقائم بعمل عميد كليه الإعلام وفنون الاتصال، وأمال كمال وكيل الكلية، بحضور الدكتورة شيماء أبو مندور مدير التدريب بالكلية، تلبية لدعوة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بمشاركة طلاب الإعلام، إيماناً من الوكالة بمبدأ التعاون المثمر بين الوكالة وطلاب الجامعات، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الوطنية المصرية.

‎وقدمت هيا علاء المسئولة عن المبادرة بوكالة الفضاء، عرض عن أهمية نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري، وكذلك أهداف المبادرة والدور الفعال للطلاب في تحقيق أهدافها، مع توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالمبادرة وحس الطلاب على المشاركة البناءة، في كيفية نشر الثقافة والتوعية.‎

وقدمت هدى عوني المهندسة بمجموعة أنظمة الاتصالات والملاحة للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، عرض يخص المشاريع الحالية للوكالة وأهدفها المستقبلية، في مجال الفضاء، ثم اصطحاب الوفد فى جولة معرفية داخل وكالة الفضاء، من خلالها زاروا معمل الحمولة الفضائية، ومعمل التصوير الفضائي، والنموذج الهندسي، ومبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT).‎

كما قدمت علا عمر القائم بأعمال مديرالعلاقات الدولية بتقديم عرض عن دور وكالة الفضاء المصرية فى توطيد العلاقات الدولية و دورها الفعال مع الوكالات الفضاء العالمية.‎

كما تم الاتفاق على قيام الوفد الطلابي بمشروع إعلامي عن مشروع قمر الكان سات وذلك لتوعية المواطنين فى كل أنحاء محافظات الجمهورية، بدور الفضاء في المجتمع.