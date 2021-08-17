«هخليك الأول».. القصة الكاملة لمدرب كرة قدم «هتك عرض» طفل بحلوان

كان يمرر الكرة بين قدميه، يصيب الهدف تارة، وأخرى يفشل في هدفه، كل ذلك تحت أنظار كابتن كرة القدم الخاص به، لكن الأخير كان يخطط في ذهنه، لإلقاء شباكه على الطفل للإيقاع به، حتى يكون فريسته لتفريغ شهوته الآثمة.

المدرب يرسم خطته للإيقاع بالطفل

تشير عقارب الساعة إلى الخامسة مساءً بإحدى ليالى سبتمبر 2020، حيث يوم تدريب الطفل «حسين» بأحد مراكز الشباب التابعة لحلوان، يتأهب للتوجه لذلك المركز، ليتلقى تدريبه الأسبوعي، وحال وصوله، ذهب لتغيير ملابسه، وعاد لسؤال مدربه عن تعليماته وخطته للعب، حيث أرشده المدرب على اللعب منفردا بعيدا عن فريقه، بزعم أنه أفضل منهم، وسيكون الأول عليهم، وعلى الفور وافق الطفل صاحب الـ12 عاما، فرحا بكلمات المدح التى تلقاها من المدرب، ولا يدري ما الهدف الخفي وراء هذه الكلمات المعسولة؟

هتك عرض الطفل

ظل يترقب المحيطين يمينا ويسارا، وحال اطمئنانه لعدم اكتراث أحد، ذهب تجاه الطفل على الفور، والتصق به من الخلف، وأمسك مناطق عفة الصغير في دهشة وتعجب الأخير.

القبض على المدرب

عقب انتهاء التدريب توجه الصغير إلى منزله، قاصدا والده، وما إن رآه، حتى سرد له ما حدث منذ بدايته وحتى النهاية، وسط بكائه وعلى الفور توجه الأب لقسم شرطة دائرة المعصرة، وحرر بلاغا ضد المتهم «محمد. ا» 29 سنة، وتوصلت المباحث إلى صحة الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، لكنه قال إن ما حدث دون قصد منه، وإنه لم يكن مبتغاه هتك عرض الطفل.

وجرى عرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التي قررت تأجيل الجلسة لشهر سبتمبر المقبل.