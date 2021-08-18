أحمد الشامي يعلق على مشاركته بحكاية «بيت العز» في مسلسل «إلا أنا»
كتب:
محمود الرفاعى
08:12 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
أحمد الشامي
انتهى الفنان أحمد الشامي من تصوير مشاهده في الحكاية الجديدة من حكايات الجزء الثاني لمسلسل «إلا أنا» والتى تحمل عنوان (بيت العز) والتي تعرض على قناة dmc.
الشامي: أحمد يسري صديقي وشرفت بالعمل معه
نشر الشامي صورة له من كواليس العمل وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا «شرفت بالعمل مع المخرج أحمد يسري وهو صديقي وعشرة عمر وشركة كبيرة محترمة زي أروما وإن شاء الله يكون أول عمل من أعمال أخرى في أهمية هذا العمل».
ويشارك في البطولة رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.
الفنان أحمد الشامي كان قد شارك فى شهر رمضان المنقضى فى مسلسل أحسن أب مع الفنان على ربيع وحقق العمل نجاحا كبيرا، كما أنه شارك كضيف شرف فى مسلسلي كل من زينة مسلسل كله بالحب ومسلسل الفنان يوسف الشريف كوفيد 25.