رئيس البرلمان العربي يهنئ وزير الرياضة بنتائج البعثة الأولمبية المصرية

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برقية تهنئة من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة العام الهجري الجديد 1443، كما قدم التهنئة بالإنجاز الذي حققه اللاعبون المصريون والحصول على 6 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الاولمبية الأخيرة بطوكيو.

العسومي: إنجازات البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو تبعث على الفخر والاعتزاز

وقال العسومي إن هذه الإنجازات الكبيرة، التي حققتها البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، تبعث على الفخر والاعتزاز ليس لجمهورية مصر العربية بل للأمة العربية، لما تحمله من دلالات عميقة، ورسائل واضحة على أن الشباب العربي في أمتنا العربية يزخر بالطاقات والكفاءات والأبطال.

وتابع رئيس البرلمان العربي، في رسالته، أن هذه الانجازات مصدر فخر واعتزاز نقدره وندعمه ونسانده، داعيا الله تعالى ان يوفقكم لمزيد من الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتقديم نماذج مثالية للشباب العربي أمام العالم اجمع واعتلاء منصات التتويج علي مستوى العالم.

اعتزاز البرلمان العربي بمكانة مصر والنهضة الرائدة في عهد الرئيس السيسي

وقال إنه من دواعي السعادة والسرور أن أعبر عن اعتزاز البرلمان العربي الكبير بهذه الانجازات العربية الرياضية، التي تعكس مكانة جمهورية مصر العربية، وما وصلت إليه من نهضة وإنجازات رائدة، وتقدم في مسيرة الرياضة، ودعم الرياضيين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، زخرا لجمهورية مصر العربية، وللأمة العربية.

وكانت البعثة المصرية قد حققت 6 ميداليات، كأكبر عدد ميداليات في تاريخ مصر، حيث حققت فريال أشرف ‏ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم في منافسات الكاراتيه، وهي أول رياضية مصرية في التاريخ تحقق الذهبية في الأولمبياد، وحقق أحمد الجندي، فضية الخماسي الحديث للرجال، وهي أول ميدالية مصرية في منافسات الخماسي الحديث، كما حققت هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم، وأيضا حقق سيف عيسى برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم، فيما حقق محمد إبراهيم كيشو برونزية المصارعة 67 كجم رجال، وحققت جيانا فاروق برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.