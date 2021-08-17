السيسي يكرم اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات وأطقم التدريب، الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحققت مصر 6 ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 إحداها ذهبية وأخرى فضية والباقي من البرونز، وحقق المصريون في طوكيو 2020 العدد الأكبر من الميداليات في تاريخ المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

وحققت اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز الميدالية الذهبية في وزن أكثر من 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منافستها ارينا زاريتيتش من أذربيجان بنتيجة 2/ صفر، وتعد «فريال»، أول رياضية مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور حصولها على الميدالية التهنئة لفريال وقال عبر صفحته الرسمية فيس بوك :«إنجاز جديد يدعو للفخر، ويؤكّد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات»، متابعاً «فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».

اللاعب أحمد الجندي يحصل على الفضية

وحقق أحمد الجندي اللاعب الخماسي الحديث الميدالية الفضية، وأصبح الجندي أول رياضي عربي وأفريقي يفوز بميدالية في رياضة الخماسي الحديث في الأولمبياد.

وحققت هداية ملاك، البرونزية في التايكوندو، وزن 67 كجم، وتعد تلك الميدالية في الثانية على التوالي بعد تحقيقها نفس الميدالية في أولمبياد ريودي جانيرو.

وحقق سيف عيسى، برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم، وهي المشاركة الأولى لسيف عيسى حيث نجح في تحقيق ميدالية تاريخية لنفسه لتكون لعبة التايكوندو من ضمن اللعبات التي نجحت في حصد أكثر من ميدالية ببعثة مصر، كما حقق محمد إبراهيم كيشو، بروزنية المصارعة يونانية رومانية 67 كجم رجال، وحققت جيانا فاروق، برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.

منتخب مصر لكرة اليد يحقق إنجازاً تاريخياً وحقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازاً تاريخياً هو الأول من نوعه لفريق عربي وحقق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، واستطاع منافسة كبار منتخبات العالم، بالإصرار والتحدي وتقديم أفضل ما لديه من أداء، حتى جاء بالمركز الرابع في أكبر محفل رياضي على مستوىالعالم.