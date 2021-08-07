البرلمان العربي يهنئ مصر بالفوز بذهبية الكاراتيه: «أعادت البسمة»

هنأ النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، علاء عابد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، والشعب المصري، بفوز لاعبة الكاراتيه، فريال أشرف، بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020.

وأكد عابد، أن تتويج اللاعبة المصرية، فريال أشرف، بالميدالية الذهبية، اليوم، أعاد البسمة على وجوه المصرين قائلا: «بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية وللجماهير المصرية، مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 تعد أعلى حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر.

وأكد النائب علاء عابد، أن اللاعبة فريال أشرف حصدت في اليوم قبل الأخير لأولمبياد طوكيو، الميدالية الذهبية، مما يؤكد أن المصريين قادرون على صنع المعجزات حتي في اللحظات الأخيرة.

وفازت مصر بـ6 ميداليات منها، ذهبية وفضية و4 برونزية، في طوكيو 2020، أولها كانت من نصيب هداية ملاك، في التايكوندو لوزن أقل من 67 كجم، والثانية لسيف عيسى في التايكوندو، لوزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد «كيشو» في المصارعة الرومانية، في وزن أقل من 67 كجم، والرابعة لجيانا لطفي، في الكاراتيه لوزن أقل من 61 كجم.