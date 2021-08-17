محافظ الإسكندرية يهنئ أوائل الثانوية العامة

تقدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتهنئة إلى أوائل الثانوية العامة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث أجرى المحافظ عدة اتصالات هاتفية مع 9 طلاب من أبناء الإسكندرية، جاءت أسماؤهم ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

«الشريف» لأوائل الثانوية: «أنتم نموذج مشرف للإسكندرية»

وقال «الشريف»، خلال اتصالاته مع أوائل الثانوية العامة: «أنتم نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية، ومثال يحتذى به»، مؤكداً أنه سيتم تنظيم حفل لتكريمهم، كما أشار إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين.

ووجه المحافظ الشكر إلى أولياء أمور الطلاب، لدعمهم ودورهم البناء فى تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو الذي سيكون موضع تقدير واهتمام، حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لكون 9 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021، لافتاً إلى أن منهم عدد 3 طلاب من أوائل القسم الأدبي، وعدد 3 طلاب بالقسم العلمي شعبة الرياضة، إضافة إلى طالبين بالقسم العلمي علوم، وطالب من أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

أوائل الثانوية العامة على محافظة الإسكندرية

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن أوائل الشعبة الأدبية بالمحافظة، هم:

المركز الأول: فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري، مدرسة سان جان انتيد بنات لغات (فرنسي) بمجموع 388 درجة.

المركز الرابع: ليديا أمير سليمان عطا الله سليمان، مدرسة جيرار الثانوية بنات لغات، بمجموع 385 درجة.

المركز السادس: تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين، مدرسة السيد محمد كريم القومية بنات لغات، بمجموع383 درجة.

أما أوائل القسم العلمي، شعبة الرياضة، من أبناء الإسكندرية، هم:

المركز الرابع: روفائيل صموائيل فايز رزق، مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين، بمجموع 400 درجة.

المركز الرابع مكرر: عبدالله محمود محمد إسماعيل أحمد، مدرسة محمد زهران الرسمية بنين لغات المميزة، بمجموع 400 درجة.

المركز الرابع مكرر: عبد الرحمن محمد طلعت إبراهيم، مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين، بمجموع 400 درجة.

أوائل القسم العلمي شعبة العلوم هم:

المركز الثاني المكرر: إيمان سعيد يونس عبد الرحيم علي، مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات، بمجموع 403 درجات.

المركز الثالث: أحمد طارق عبد الظاهر قرقور محمود، كلية سان مارك الثانوية بنين لغات (فرنسي) بمجموع 402 درجة.

وعن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، جاءت من الإسكندرية: