الأول على الثانوية العامة ادبي 2021: من الإسكندرية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية، حيث بلغ عدد أوائل الشعبة الأدبية 11 طالبا وطالبة، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة 2021 قاست التميز بين الطلاب، وأظهرت مستوى الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، لافتا إلى أن نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة 2021 وصلت إلى 74%، حيث جاءت الأولى على الشعبة الأدبية الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري، من محافظة الإسكندرية، وحاصلة على 388 درجة.

وقال شوقي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 متميزة جدا، بعد تنفيذ الشكل الجديد في امتحانات الثانوية العامة، حيث اعتمدت الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوها إلى أن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء التي كانت تحدث في الأعوام الماضية، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل راحة الطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيجري فتح باب التظلم لجموع الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، لكل الطلاب خلال الـ3 ساعات المقبلة، مؤكدا أن المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالجامعات سينخفض، طبقا لشرائح مجموع الطلاب في الثانوية العامة، منوها إلى أن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية وصل إلى 75%، وهذه النسب تعتبر ممتازة، تماشيا مع شكل امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهم أماكن في الجامعات، منوها إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير وتحديث منظومة الامتحانات في مصر، وأن امتحانات الثانوية العامة في السنوات القادمة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع الطلاب الغشاشين تم حجب نتائجهم نهائيا من نتيجة الثانوية العامة، وسيتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.