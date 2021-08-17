الإسكندرية تحصد 8 مراكز بين أوائل الثانوية العامة2021

حصد طلاب الإسكندرية مراكز متقدمة بين أوائل الثانوية العامة، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، حيث جاءت الطالبة «فريدة مؤمن»، بالإسكندرية في المركز الأول على قسم الأدبي بين أوائل الثانوية العامة 2021، بمجموع درجات 388 درجة، كما احتلت الطالبة «ليديا أمير سليمان»، المركز الرابع بمجموع 385، والطالبة «تسنيم فتحي محمد كريم» في المركز السادس بين أوائل الثانوية بمجموع 383.

وفي شعبة العلمي علوم، حصلت الطالبة «إيمان سعيد»، على المركز الثاني بمجموع درجات 403 درجات، والطالب «أحمد طارق»، على المركز الثالث بمجموع 402 درجة من كلية سان مارك.

وفي شعبة العلمي رياضة حصد الطالب «روفائيل صموئيل»، على المركز الرابع بمجموع 400 درجة، وحصد الطالب «عبد الرحمن محمد»، على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة، فيما حصدت الطالبة «شهد حسن»، المركز الثاني، مدارس المتفوقين على مجموع 658 درجة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن الدكتورة طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021، لافتًا إلى أنَّ هذه الدفعة لها مواصفات خاصة فهي دفعة تاريخية للثانوية العامة المصرية، وانتقال إلى عالم أوسع من المعرفة، بالرغم من فيروس كورونا واجراء الإمتحانات تم تصحيح إلكتروني لأول مرة في الإمتحانات.

وأوضح أنَّ نسبة نجاح دفعة الثانوية العامة 2021، 74%، ولكنها في نطاق الأعوام الماضية، وشعبة علمي علوم 76% وعلمي رياضة 76%، وشعبة الأدبي 70%.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويتيح موقع جريدة «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك من بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من خلال رابط بالاسم ورقم الجلوس.

وأعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، تفاصيل نتيجة الثانوية عبر مؤتمر صحفي يعقد اليوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لذا نقدم للطلاب رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر الوطن.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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