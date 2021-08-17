زحام لحجز تذاكر مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» في أول أيام عرضها

حظيت مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان يحيى الفخراني، باهتمام كبير من قبل الجمهور، وذلك في أولى أيام عرضها بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهد شباك حجز التذاكر، إقبالاً كبيرا من قبل الجمهور، الذي اصطف في طابور تجاوز طوله أكثر من مائتي متر تقريباًا، لحجز تذاكر المسرحية، وذلك قبل انطلاق العرض بنحو نصف ساعة.

مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

يذكر أن مكتبة الإسكندرية، استقبلت أبطال وصُنّاع مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، صباح اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل العرض، الذي تنتجه «كايرو شو».

«ياما في الجراب ياحاوي» من إنتاج مسرح «كايرو شو» وهي عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» ومن إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنيا محمد هاني.

ويشارك في بطولة مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، عددا كبيرا من النجوم، وهم الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، وسما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

مواعيد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

يُذكر أن مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» سيتم عرضها في مدينة الإسكندرية لمدة 6 أيام متتالية وسيبدأ عرضها على مسرح الماركييه في القاهرة ابتداءا من يوم 26 أغسطس.

وكان الفنان يحيي الفخراني، قدم مسرحية أخرى ضمن عروض «كايرو شو» وهي مسرحية «الملك لير»، الذي شارك في بطولتها ريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقي، ونضال الشافعي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين وهي من إخراج مجدي الهواري.