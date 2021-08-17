تطورات أزمة منة فضالي والمنتح مدحت سعد في «ميني بار»

شهد لوكيشن فيلم «ميني بار»، مساء أمس الاثنين، خلافا كبيرا بين الفنانة منة فضالي والمنتج محمد سعد، إذ طلب ماكيير «فضالي» من منتج الفيلم مدحت سعد مستحقاته المتأخرة، إلا أن الأخير رفض إعطاءه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، اضطرت «فضالي» للتدخل لحل هذه الأزمة، ولكن الأمر ازداد سوءًا.

تعليق منة فضالي على خلافها مع المنتج

وقالت «فضالي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تعليقًا على ما حدث أمس في البلاتوه، إن الأمر الآن في يد النقابة، موضحة أنها أخبرت الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بما حدث ووعدها بالحل.

وتدخل عدد من الفنانين لحل تلك الأزمة، إذ قال مصدر من داخل فريق العمل إن كلا من مدحت تيخا ونضال الشافعي تدخلا للصلح بين «فضالي» والمنتج، من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها، « لكن المفاوضات حتى الآن لم تنجح».

وعن فيلم «ميني بار»، قال الفنان نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن اسم «ميني بار» ليس نهائيًا، وأنه من الممكن أن يكون اسمه «يوترن» موضحًا أن قصة الفيلم تدور حول صراع الخير والشر، وشخصيته تدور في عدة محاور بين الكوميدي والأكشن والدرامي.

كما قالت شيما الحاج لـ«الوطن»، إنها ضيفة شرف وتعمل جرسونة في الكباريه وتجمعها العديد من المشاهد مع نضال الشافعي، مشيرة إلى أن الفيلم عاد إلى التصوير خلال الفترة الماضية بعد توقف عدة أشهر بسبب الماديات، منوهة بأن الفنان فايق عزب صور مشاهده في الفيلم.

وأشار مدحت سعد إلى أن فيلم «ميني بار» توقف أكثر من عام ونصف بسبب عدة مشاكل رقابية دامت نحو ستة أشهر كاملة، بالإضافة إلى ظروف فيروس كورونا التي جعلت الفيلم يؤجل أكثر من مرة، لافتًا إلى أن عمل السينمات بنسبة إشغال 50% جعله غير متحمس للعمل إطلاقًا، «أشعر بحماس كبير تجاه الفيلم، فهو من أنواع الافلام الجيدة التوعوية التي تهدف برسالة للجمهور».