أول تعليق من الفنانة ولاء الشريف بعد وفاة شقيقها الأصغر: آسفة لعدم الرد

وجهت الفنانة ولاء الشريف، رسالة شكر لجميع أصدقائها والمقربين فى أول تعليق لها بعد وفاة شقيقها الأصغر، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلة: «شكرًا لكل اللي كلمنا أو حاول يوصلنا أو بعتلنا ماسدج يعزينا، وآسفة لعدم الرد غصب عني أرجوا الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم، وغفر لأمواتكم جميعًا أرجوا قراءة الفاتحة له».

وأعلنت الفنانة مروة عيد، مساء الاثنين، وفاة شقيق الفنانة ولاء الشريف عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إذ كتبت منشورًا: « لا إله إلا الله البقاء لله توفى إلى رحمة الله إسلام اخو صديقاتي وإخوتي إنا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب ويصبركوا، أرجوا قراءة الفاتحة له والدعاء له بالرحمة والمغفرة، هو وكل أمواتنا جميعا».

يذكر أن الفنانة ولاء الشريف كانت قد حققت نجاح كبير مع الجمهور عندما شاركت فى مسلسل «أبو العروسة» بجانب سيد رجب وسوسن بدر وميدو عادل وكارولين عزمى ونيرمين الفقي ومدحت صالح وعدد أخر من الفنانين، إذ كانت تجسد دور ابنه الفنان سيد رجل، وابنة الفنانة سوسن بدر، وهى العروسة التي كانت تدور حولها قصة المسلسل، كما شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «النمر» والذي شاركت فيه بجانب محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض، وعدد آخر من الفنانين.