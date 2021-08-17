بتوجيهات رئاسية.. «حياة كريمة» تتكفل بطالبة المركز الأول على الجمهورية ثانوية تجارية

قررت مؤسسة «حياة كريمة» اليوم، ‏بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية.

وأكدت مؤسسة «حياة كريمة»، التكفل بمصاريف الطالبة التعليمية كاملة حتي انتهاءها من العملية التعليمية بالكامل، علاوة على توفير فرصة عمل ملائمة، توفر لها ولأسرتها الحياة الكريمة، وذلك تكريما لتفوقها العلمي.

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، بالتكفل بالطالبة ‏ندى حربي حسن محمد ابنة محافظة أسوان، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية‏ للتعليم والتدريب، شعبة سكرتارية طبية، بمجموع 99%،؜ وتعد من أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2021.