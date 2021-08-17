السيسي يوجه بالاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة طوكيو 2020، حيث منح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز، ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي، ومدربه عبدالرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، ومدربها محمد عبدالرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم، ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي، والمدير الفني أوسكار سالازار.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلاً عن رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة عام 2024.