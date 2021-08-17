تفاصيل تكريم السيسي لأبطال أولمبياد طوكيو 2020

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك في قصر الاتحادية.

وقرر الرئيس السيسي منح أوسمة لللاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهم كالتالي:

في الكاراتيه، حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى كلا من فريال أشرف محمد عبدالعزيز، وهاني شاكر قشطة.

وفي الخماسي الحديث، تسلم وسام الرياضة من الطبقة الثانية كلا من اللاعب أحمد أسامة وأحمد الجندي.

وفي التايكوندو والمصارعة والكاراتيه، حصل كلا من اللاعبة هداية أحمد ملاك وهبة، سيف حسين عيسى، السيد أوسكار فرانشيسكو، أسامة سيد عبدالرحمن، محمد مجدي السيد يوسف، محمد أحمد إبراهيم ، جيانا محمد فاروق، محمد إبراهيم السيد، السيد محمد عبدالرجال جودة حسن، على وسام الرياضة من الطبقة الثالثة.

الرئيس السيسي: «إن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكثر من كدة»

وفي نهاية التكريم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للاعبين الأولمبيين قائلا: «أولا حمد الله على السلامة، وألف مبروك أنكم أسعدتونا ونشكركم وجهد عظيم وإن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكثر من كدة».

الرئيس: «حالة اللياقة البدنية في مصر بيعكسها المسابقات اللي زي كده»

وأضاف: «الفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده، ولكن الفكرة في حالة اللياقة البدنية في مصر، وده اللي بيعكسها المسابقات اللي زي كده، وكل ما الدول بتبقى متحضرة وتهتم بنفسها وشعبها وبأبنائها بينتج في ده حجم ضخم جدا بالقطاع، وده بينعكس بالنتائج، والهدف مش الميدالية العظيمة، ولكن حالة الرياضة وبناء أجسام أولادنا وبناتنا في مصر، وأنا بقول الكلام ده لأنه فرصة وأنتوا موجودين أن الرسالة دي تصل لينا».

الرئيس: «أحنا سعداء باللي أنتوا عملتوه.. وبنشكركم عليه»

وتابع: «أحنا سعداء باللي أنتوا عملتوه، وبنشكركم عليه، وبنشكر كل من شارك فيه، وزارة الشباب وكل الوزارات اللي ليها شراكة في هذا الأمر، وبقول تاني إن مستوى البطولات دي بيعكس حالة اللياقة في الدولة، وكل ما كانت حالة الرياضة متقدمه بيأكد وجود شعب مهتم وأب وأم ودولة ومدرسة وجامعة مهتمين بده، وإنسان بيراقب نفسه ودايما متابع وزنه وحالته الصحية وكلام من هذا القبيل، ومبروك».

وخلال التكريم، طلب أحد الأبطال إمضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على إحدى «التيشيرتات» الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020.

صبحي: «معظم أولادنا سنهم أصغر من السن.. إن شاء الله هيكون فيه طفرة كبيرة»

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كافة الرياضات الفردية قدمت مثالا جيدا وصورة مشرفة لهؤلاء الأبطال، مضيفا: «محددين تخطيطيا سواء في اللجنة الأولمبية أو الاتحادات أو اللجان العلمية والموجودة بشكل منسق، ومعظم أولادنا سنهم أصغر من السن، وإن شاء الله هيكون فيه طفرة كبيرة جدا سواء على مستوى البطولة أو القطاع الآخر اللي تحت البطولة».

وتابع: «أحنا في 2024 محددين عدد البطولات اللي هيكون فيها دهب أكتر من كده بكتير».