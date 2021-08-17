انتحار وسقوط وصعق بالكهرباء.. مصرع 5 طلاب ثانوية عامة مع إعلان النتيجة

حرقة قلب دخلت بيوت 5 طلاب في الثانوية العامة، تزامناً مع إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، حيث أقدم 3 طلاب على الانتحار، عقب علمهم برسوبهم في بعض المواد، بأن قام أحدهم بشنق نفسه في محافظة المنيا، وألقت طالبة بنفسها من الطابق السادس بمحافظة المنوفية، التي شهدت قيام طالبة ثالثة بتناول كمية من العقاقير الطبية، فيما سقطت طالبة من الدور الخامس في محافظة القليوبية، وتوفيت متأثرة بإصابتها، ولم يمهل القدر طالباً بمحافظة الشرقية، حتى يعرف نتيجة، حيث لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء قبل ساعات من إعلان النتيجة.

انتحار طالب ثانوية عامة شنقا في قنا

عاش مركز أبو تشت بمحافظة قنا مأساة إنسانية، عندما أقدم الطالب «عبد الله ع. ع.»، 18 سنة، على الانتحار شنقاً داخل منزله فور علمه برسوبه في الثانوية العامة، وحاولت أسرته إنقاذه ونقله إلي المستشفى إلا أنه قد فارق الحياة وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثة.

قفز طالبة بالثانوية العامة من الطالب السادس في المنوفية

وألقت طالبة بنفسها من الطالب السادس في مدينة سرس الليان، بمحافظة المنوفية، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، وعلمها ورسوبها في أكثر من مادة، وجرى نقلها سريعاً إلى المستشفى، إلا أن إصابتها الخطيرة أودت بحياتها، بعدما تعرضت لكسر في قاع الجمجمة، ونزيف داخلي، ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على أفراد أسرتها، وتوافد العشرات من الأهالي إلى المستشفى حزناً عليها.

سقوط طالبة من الدور الخامس في القليوبية بعد النتيجة

ولقيت «ك. ن.»، طالبة في الثانوية العامة مصرعها في منطقة «بيجام» بشبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إثر سقوطها من الدور الخامس بمنزل أسرتها، وبينما أكد والدها وشقيقتها أنها كانت تقوم بنشر الغسيل وسقطت أثناء ذلك، ونفوا أن تكون قد أقدمت على الانتحار، بسبب نتيجة الثانوية العامة، إلا أن بعض الأهالي وأصدقائها أكدوا، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أنها أقدمت على الانتحار لرسوبها في بعض المواد.

محاولة انتحار طالبة بعقاقير طبية

ولم تتحمل طالبة أخرى في سرس الليان بمحافظة المنوفية، خبر رسوبها، ولم تجد أمامها سوى كمية من العقاقير الطبية، فتناولتها جميعها، وجرى نقلها إلى مركز السموم، لإنقاذ حياتها.

وفاة طالب صعقاً قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة في الشرقية

وتبدلت حالة الترقب لإعلان نتيجة الثانوية العامة للطالب «السيد أشرف السيد»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، إلي دعوات له أن ينجيه الله من صعق كهربائي في منيا القمح بمحافظة الشرقية، تعرض له قبل إعلان النتيجة بساعات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتوفي قبل أن يعلم نتيجته التي كان ينتظرها.