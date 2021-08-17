انتحار طالب بعد رسوبه في الثانوية العامة بقنا
كتب:
رجب آدم
09:27 م | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
انتحار طالب
أقدم طالب في الثانوية العامة على التخلص من حياته، مساء اليوم الثلاثاء، بعد رسوبه في نتيجة الثانوية العامة، حيث قام بالانتحار شنقاً، بدائرة مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، بمصرع «عبد الله ع. ع.»، 18 سنة، طالب في الثانوية العامة، بعد قيامه بشنق نفسه، عقب رسوبه في شهادة الثانوية العامة.
تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.