رئيس القطاع الهندسي بالأعلى للجامعات: نناقش تخفيض الحد الأدنى للمعاهد

كشف الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، حقيقة تخفيض الحد التي للقبول بقطاع المعاهد الهندسية عن 80%، وكذلك خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية الجديدة، قائلا: «خلال الأيام المقبلة على آخر الأسبوع المقبل سيتم البت في الحدود الدنيا للقبول، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانخفاض الحدود الدنيا ونتائج مجاميع الثانوية العامة 2021 عن الأعوام الماضية».

التعليم العالي: السبت المقبل اجتماع الأعلى للجامعات الحكومية

وأضاف شعيرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم مناقشة تخفيض الحد الأدنى للقبول ليتماشى مع شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021، موضحا أنه سيتم مناقشة ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المقبل والجامعات الخاصة والأهلية وكذلك قطاع شؤون المعاهد، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات بشأنها حتى الآن.

وتواصل الجامعات الحكومية استعدادها لتنسيق القبول لتنسيق المرحلة الأولى 2021 المقرر أن ينطلق السبت المقبل، الموافق 21 أغسطس الجاري، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تنطلق أعمال تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، المقرر أن تنطلق مباشرة بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

التعليم العالي: الخميس آخر أيام اختبارات القدرات 2021

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المشرف علي التنسيق، أن الجامعات تواصل حاليا اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، موضحا أن الطلاب لديهم فرصة التسجيل بالاختبارات حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، منوها بأن فرقة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.