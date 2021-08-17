«التعليم العالي»: لا داعي للقلق إطلاقا ونسب القبول بالجامعات ستقل من 6 لـ10%

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مكتب التنسيق في وزارة التعليم العالي يقوم حاليا بدراسة مؤشرات النجاح بين طلاب الثانوية العامة، موجها رسالته للطلاب «بقول لكل الطلاب لا داعي للقلق إطلاقا، ونسب القبول بالجامعات ستقل من 6 لـ10% سواء في القطاع العلمي أو الأدبي».

عبدالغفار: «من المهم على الطلاب الدخول لتلك المواقع قبل تسجيل رغباتهم»

ونصح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، الطلاب بضرورة مراجعة كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات من أجل التعرف على التخصصات الجديدة والمبتكرة التي تبنتها أكثر من جامعة مؤخرا، حيث أن تلك التخصصات الجديدة تلبي سوق العمل داخل وخارج مصر، «من المهم على الطلاب الدخول لتلك المواقع قبل تسجيل رغباتهم».

عبدالغفار: «كافة التيسيرات موجودة والطالب لازم يفكر مدة كافية بالتخصص»

وأوضح أنه على كافة الطلاب عدم الاهتمام بالمجموع الذي حصلوا عليه بقدر اهتمامهم بالتخصص الذي سيقومون بدراسته وفرص عمله المستقبلية بعد التخرج من الجامعة، «كافة التيسيرات موجودة، والطالب لازم يفكر مدة كافية جدا للتخصص اللي عايز يتخصص فيه، والمرحلة الأولى من التنسيق هتبدأ يوم السبت المقبل».

وأكد أن هناك كليات تقوم بإخضاع طلابها قبل الالتحاق بها لاختبار للقدرات، وهي التي مازالت تحدث حتى الآن، حيث أن هناك عددا من الجامعات اشترطت على الطلاب تجاوز اختبارات الالتحاق قبل دخولهم لها، «الكليات اللي ليها اختبارات قبول لازم على الطالب عبور تلك الاختبارات ثم يتم المقارنة بين الناجحين وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص».

وأشار إلى أن هناك عددا من الطلبة الذين قاموا بالالتحاق بكلية الطب بناءً على رغبات أولياء أمورهم، ولكنهم وبعد مرور عام أو أكثر على التحاقهم قاموا بالتغيير المسار التعليمي إلى كليات أخرى كانت أكثر أهمية وإرضاءً للشغف بالنسبة لهم.

وتابع: «لازم الطلاب يختاروا التخصص اللي هيكملوا فيه حياتهم المهنية، وأرجو من كل أولياء الأمور أن يفكروا في التخصصات الجديدة اللي قدمتها الجامعات والأهم هو سوق العمل».

واختتم: «فيه خبر جيد كمان للطلاب، لو دخلتوا وكتبتوا رغباتكم أول يوم وعايزين تعدلوا بعد كده مفيش مشكلة، وهيكون آخر يوم للتعديل الأربعاء المقبل لتنسيق المرحلة الأولى».

وكان استعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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