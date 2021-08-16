نواب يشيدون بإلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة: يحقق تكافؤ الفرص

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بوقف اختبارات القبول، الخاصة بالالتحاق بالجامعات الخاصة، ترحيب أعضاء مجلس النواب، خاصة لجنة التعليم، الذين أكدوا أن تلك الجامعات لن تشهد اختبارات قبول بتنسيق الجامعات 2021، وأن ذلك جاء بتوصية من لجنة التعليم.

ماجدة بكري: القرار استجابة للجنة التعليم

وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطبيق التنسيق الإلكتروني على الجامعات الخاصة والأهلية، وإلغاء اختبارات القبول، يمثل حماية لولي الأمر والطالب والجامعة، ويحقق تكافؤ الفرص للجميع، حيث تم إلغاء اختبارات القبول بالجامعات الخاصة، وعمل تنسيق إلكتروني موحد.

وأضافت في تصريحات لجريدة «الوطن» أن تطبيق هذا النظام جاء بناء على توصية لجنة التعليم، بأن يكون هناك تنسيق إلكتروني، بعد المشاكل والشكاوى من نظام اختبارات القبول، مشيرة إلى أن التوصية صادرة منذ الفصل التشريعي السابق.

وأوضحت أنه تم ضم الجامعات الأهلية، ضمن التسيق الإلكتروني مع الجامعات الخاصة، وهو قرار يدعم الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أصبح مجموع الثانوية العامة هو المحدد للالتحاق بـالجامعات الخاصة، وهذا يأتي في إطار سياسة وزارة التعليم العالي، لتكافؤ الفرص في التنسيق للقبول بالجامعات.

الكومي: إلغاء اختبارات التقديم يحقق تكافؤ الفرص

وقال النائب محمد الكومي ، عضو لجنة التعليم لـ«الوطن» أن القرار يعد هدفا لتحقيق تكافؤ الفرص وتوحيد القرارات، وحتى لا يكون لكل جامعة قواعدها خاصة بعد المشاكل والشكوى وعدم تكافؤ الفرص.

وأضاف الكومي، أنه سيتم أيضا تطبيق نظام الساعات المعتمدة الذي أقره المجلس الأعلي للجامعات هذا العام، وتحويل المناهج إلى برامج دراسية وفق الساعات المعتمدة، وهو تطور كبير يعطي الطالب الفرصة لاختيار المناهج والدراسة حسب ظروفه الخاصة والانتقال لجامعة أخرى، ويمكنه التخرج مبكرا إذا أتم استيفاء عدد الساعات المعتمدة المطلوبة والحد الأدنى للسنوات، وهو تطوير كبير للتعليم في مصر وخطوة نحو تطوير التعليم وتكافؤ الفرص وإظهار التفوق.