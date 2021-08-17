الأهلي يقرب الزمالك من الدوري بتعادل مثير مع طلائع الجيش

منحت الجولة الحادية والثلاثون من بطولة الدوري المصري هدية ثمينة لنادي الزمالك وقربته من لقب البطولة على حساب الأهلي، وذلك بعدما نجح أبناء القلعة البيضاء في الفوز بهدف نظيف على وادي دجلة، بينما تعثر أبناء القلعة الحمراء في فخ التعادل السلبي مع طلائع الجيش.

ويدين نادي الزمالك بفوزه الثمين لمهاجمه مروان حمدي الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 59 ليرفع رصيد فريقه إلى 73 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بـ73 نقطة قبل 3 مباريات بينما الأهلي في المركز الثاني، وأقصى رصيد يمكن أن يصل إليه هو 78 نقطة، ما يعني أن الفريق الأبيض في حاجة إلى انتصارين فقط من 3 لقاءات بصرف النظر عن نتائج الفريق الأحمر.

في المقابل لم تشفع تغييرات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ضد طلائع الجيش خاصة الهجومية منها في الشوط الثاني حتى خرج اللقاء بالتعادل السلبي بعد تألق محمد بسام حارس مرمى الفريق العسكري في التصدي لكل الكرات الخطيرة على مرماه.

وفتحت جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا النار على بيتسو موسيماني مدرب الفريق بدعوى أنه فرط في نقاط سهلة من بينهما التعادل 1-1 مع الإسماعيلي حتى وصل الحال به إلى أنه سينتظر نتائج الآخرين في المباريات المقبلة.