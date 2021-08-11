عصام مرعي: وفرة اللاعبين في الزمالك سبب المنافسة على الدوري

قال عصام مرعي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن احتواء قائمة الفريق الحالي لنادي الزمالك على مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين سواء المحليين أو المحترفين الأجانب، ساهم بشكل كبير في منافسة الفريق على درع الدوري هذا الموسم بشكل حقيقي وقوي حتى الآن، كاشفًا عن أن الفريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المؤثرين والقادرين على تغيير نتيجة أي مباراة لصالح فريقهم.

وأضاف «مرعي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن سبب غياب نادي الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري خلال المواسم الماضية، وحسم النادي الأهلي للقب البطولة مبكرا، كان السبب فيه عدم الاستقرار الذي كان يحدث بسبب قيام إدارة النادي ببيع عدد كبير من اللاعبين واستقدام آخرين كل موسم، موضحا أن هذا الأمر كان يتسبب في عدم استقرار فني للفريق.

لاعب الزمالك السابق: الدوري هذا العام يمتاز بتنافسية عالية

وأشار لاعب نادي الزمالك السابق إلى أن هذا الموسم من الدوري يمتاز بتنافسية عالية بين الأهلي والزمالك، وهذا ما أكسب مباريات الفريقين ندية ومتعة وإثارة وتشويقا، وجعل جماهير الفريقين حريصة كل الحرص على متابعة كل مباراة لفريقها.

وأوضح أن الفريق الذي يتمتع بإصرار أكبر على تحقيق المكسب في كل المباريات، وفي نفس الوقت يتمتع بعدد كبير من اللاعبين القادرين على تغيير نتيجة أي مباراة سواء الأساسيين أو المتواجدين على دكة البدلاء، هو من سيحسم لقب البطولة في النهاية.

وأردف أن فريق الزمالك الحالي يمتلك هذه المقومات التي تحتاجها للبطولة، حيث لديه وفرة كبيرة من اللاعبين الجيدين، والقادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي توقيت، كما حدث خلال مباراة الاتحاد، حينما ضمن محمد عبدالشافي الفوز لفريقه بنتيجة 2-1.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب جدول الدوري المصري لكرة القدم وقت كتابة تلك السطور بفارق 3 نقاط فقط عن منافسه النادي الأهلي، الذي ينتظره مواجهة جديدة بالدوري مع الإسماعيلي، إذا فاز بها سيتساوي في عدد النقاط مع الزمالك ويحتل صدارة الترتيب كونه الفريق الأكثر تهديفا بالبطولة حتى الآن.