تفاصيل انتحار طالب ثانوية عامة في قنا «فيديو»

حالة من الحزن تخيِّم على أهالي نجع الزمر في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، على خلفية واقعة انتحار طالب الثانوية العامة الذي شنق نفسه بحبل في منزل أسرته، بعد خلاف مع والده حول نتيجة الثانوية العامة 2021 التي حصل عليها، بنسبة 52.93%، مجموع 217 درجة في شعبة علمي علوم، الأمر الذي دفع والده الشجار، وخاصة أن حلمه دخول كليات القمة، ما أثر في نفسيته وتركه، وعندما بحث عنه وجدوه معلقا في حبل بسقف غرفة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الطالبة وجارٍ التحقيق معه.

انتحار طالب الثانوية العامة بقنا

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بانتحار الطالب عبدالله عاطف رشوان، 18 عاما، طالب في الصف الثالث الثانوي، مقيم نجع الزمر في مركز أبوتشت، بعدما شنق نفسه في حبل مربوط بسقف غرفة في منزل والده.

تفاصيل انتحار طالب الثانوية العامة بقنا

وتبين بحسب تحريات المباحث وشهود عيان، أن الطالب عندما حصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاصة به، أخبر والده بحصوله على 217 درجة أي نسبة 52.93% في شعبة علمي علوم، من مدرسة الشهيد كمال عبدالرحيم عيسى الثانوية في أبوشوشة، التابعة لإدارة أبوتشت، الأمر الذي أغضب والده وحدثت بينهما مشادات كلامية طويلة.

وتابعت المصادر: «وبسبب هذه المشادة، انتابت الطالب حالة نفسية صعبة وترك والده، ولكن بعد فترة بحث عنه خشية أن يحدث في نفسه شيئا وهذا ما حدث، حيث عثروا عليه معلقا في سقف غرفة أسفل المنزل ومتوفى».

على الفور نقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على والد المنتحر، للتحقيق معه وخاصة أن تحريات المباحث تشير إلى وجود شجار بين الطالب المنتحر ووالده.