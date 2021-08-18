إصابة أكثر من 120 ألف طفل بـ كورونا في أمريكا خلال أسبوع

أفاد تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإصابة 121 ألف طفل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، وهؤلاء الأطفال يمثلون ما نسبته 18% من عدد الإصابات الأسبوعية، و14% من عدد الإصابات الكلي في الولايات المتحدة، فيما أعلنت الأكاديمية إن 24 ولاية أبلغت عن ارتفاع نسبة دخول الأطفال إلى المستشفيات إثر إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب «سكاي نيوز».

وأضافت أن «نسبة دخول الأطفال إلى المستشفيات وصلت إلى 1.9%، ونسبة الوفيات بينهم وصلت إلى 0.25%، في حين أن 7 ولايات لم تشهد وفاة أي طفل بسبب كورونا»، كما حثت الأكاديمية على ضرورة إلزام طلبة المدارس بارتداء الكمامة في فصولهم الدراسية، كما طالبت الأهالي بالحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن حماية لأرواحهم وأرواح أطفالهم وكافة أفراد المجتمع.

ومع اقتراب موعد التحاق الطلبة في الولايات المتحدة بمدارسهم، يرتفع مؤشر حالات الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، خاصة بعد اكتساح متحور دلت للعديد من الولايات التي تشهد انخفاضًا في نسب التطعيم، وبنفس الوقت يناقش مسؤولو الرعاية الصحية ضرورة إقرار الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لـ كوفيد 19، بهدف زيادة المناعة المجتمعية.

فيما كانت شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بين صفوف البالغين كذلك، مما أدى إلى زيادة نسبة إشغال المستشفيات، فيما ارتفعت أيضًا أعداد من دخلوا غرف العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 83 ألفا في أنحاء البلاد.