الصين: مستعدون للعمل مع أمريكا بشأن استقرار الأوضاع في أفغانستان

فى الوقت الذى أعلنت فيه الصين استعدادها للتعامل مع طالبان، بعد سيطرت الحركة على الحكم فى أفغانستان، ودخول مسلحيها القصر الرئاسى فى كابول، أبدت الصين استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على استقرار الوضع في أفغانستان.

بكين تعلن استعدادها للعمل مع واشنطن بشأن أفغانستان

وأوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين مستعدة لإجراء اتصالات وإقامة حوار مع واشنطن لدعم استقرار الأوضاع في أفغانستان، والعمل على تجنب حرب أهلية جديدة، أو كارثة إنسانية، وعدم السماح بأن تصبح أفغانستان أرضا خصبة للإرهاب مرة أخرى.

وأضاف وزير الخارجية الصينى، فى اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى، أنتونى بلينكن، أنه يجب على الصين والولايات المتحدة الأمريكية التعاون في القضايا العالمية، وما يتعلق بالمناطق الساخنة الإقليمية.

خارجية الصين: الانسحاب العسكرى الأمريكى سبب الفوضى

ونوه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى أن الانسحاب العسكري الأمريكي المتسرع هو السبب في الفوضى التي صاحبت استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية اليوم.

كما انتقدت بكين واشنطن بشدة، مطالبة إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مرة أخرى بوقف انتقاداتها للصين.

فيما أوضح بيان للخارجية الأمريكية، أن وزيرا الخارجية الأمريكى والصينى تحدثا عن التطورات في أفغانستان، وتضمن ذلك الوضع الأمني والجهود المعنية لإعادة مواطني البلدين إلى بر الأمان.

يشار إلى أن الصين، التي تتشارك حدوداً مع أفغانستان تمتدّ على 76 كيلومتر، أعلنت أمس، استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان.

وفى السياق أعلنت حركة طالبان عزمها تشكيل حكومة أفغانية منفتحة، تضم أعضاء من غير حركة طالبان، ويجرى قيادات من الحركة اليوم مفاوضات مع قادة سياسيين فى البلاد بشأن تشكيل الحكومة.

ونجحت حركة طالبان فى السيطرة على أفغانستان فى غضون 10 أيام، كما نجحت فى الوصول للعاصمة كابول ودخول القصر الرئاسى الأفغانى فى العاصمة، بينما هرب الرئيس أشرف غنى، بينما احتشد آلاف المدنيين فى مطار كابول للخروج من البلاد.