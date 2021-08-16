أمريكا تسلّم 20 حافلة جديدة إلى شمال سيناء بـ1.8 مليون دولار

ذكرت السفارة الأمريكية في مصر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سلمت اليوم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 20 حافلة جديدة محلية الصنع لمحافظة شمال سيناء.

ووفق بيان السفارة الأمريكية، الذي أصدرته اليوم، ستتضمن هذه الحافلات التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، أي ما يعادل 28.4 مليون جنيه، وصول أفراد المجتمع في وسط سيناء إلى أماكن العمل والتجارة والمنشآت التعليمية والخدمات الحكومية.

وشاركت مارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في حفل تسليم الحافلات بمصنع شركة صناعة وسائل النقل MCV بمحافظة الشرقية.

6400 طالب وطالبة سيستفيدون من الحافلات الأمريكية

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، ستدعم الحافلات أكثر من 6400 طالب وطالبة في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء بحيث تضمن تمكين الشباب، وتحديدا الفتيات، على مواصلة تعليمهم الثانوي.

أيضا سيتم استخدام الحافلات لنقل السكان ممن يعيشون في وسط سيناء إلى المدن الساحلية الكبيرة حيث تتوافر فرص العمل والخدمات الحكومية والتجارة بشكل أكثر سهولة.

استثمار أمريكي بقيمة 50 مليون دولار في شمال سيناء

وجاء ذلك في أعقاب زيارة السفير الأمريكي جوناثان كوهين ومارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى محافظة شمال سيناء في يونيو الماضي، حيث التقيا اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقاموا بجولة داخل محطة تحلية المياه الرئيسية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمدينة العريش والتي توفر مياه الشرب لـما يقرب من 126,000 نسمة.

وأشار السفير كوهين إلى أن «الولايات المتحدة، من خلال العمل سويًا مع شركائنا المصريين، ملتزمة بدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية الشاملة لإرساء الدعائم لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراًز».

وتأتي هذه الحافلات إضافة لاستثمار أمريكي بقيمة 50 مليون دولار في البنية التحتية للمياه النظيفة في شمال سيناء.