زيارات وافتتاحات.. مستجدات أعمال «حياة كريمة» في أسوان «صور»

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيسبوك»، أنه في إطار متابعة طلبات وشكاوى أهالي القرى المختلفة، قام منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، بزيارة قرى السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة، لمتابعة شكوى أهالي القرية الخاص بموقع محطة الرفع بالقرية، كما تم زيارة قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، للوقوف على بعض مطالب أهالي القرية الخاصة ببعض المنشآت، لمركز شباب أبو هور، وتغطية مصرف القرية ومتابعة موقف التنفيذ بمجمع الخدمات بالقرية.

زيارة نجع جبران ونجع الأشراف بناء على مطالب الأهالي من محافظ أسوان

وزار د. محمد صلاح منسق عام المؤسسة بأسوان، وعدد من مسؤولي القرى، نجع جبران ونجع الأشراف، بناء على مطالب الأهالي لمحافظ أسوان، للوقوف على مشاكل واحتياجات القرى.

استمرار أعمال الجسات الخاصة بمشروعات مراكز الشباب

كما تم تفقد بعض المنازل التي تم حصرها بسكن كريم بنجع جبران، مع بعض القيادات الطبيعية بالقري، والمرور على مجمع الخدمات بقرية بلانة، ومتابعة الأعمال التي بلغت نسبة الأعمال الإنشائية المنفذة بها 15%، بجانب استمرار أعمال الجسات الخاصة بمشروعات مراكز الشباب بقرى مركز نصر النوبة، وأعمال الصرف الصحي بقرى مركز إدفو، وبمجمع الخدمات بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

افتتاح معرض ريحانة بقرية توشكى بمركز نصر النوبة

كما تم افتتاح معرض ريحانة بقرية توشكى بمركز نصر النوبة، والتي يتم تنفيذها في إطار مشروع «حياة كريمة»، وذلك من خلال مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع توجيه التربية الفنية، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.