محافظ دمياط تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الثلاثاء، قرية كفور الغاب بمركز كفر سعد، وذلك بمرافقة العميد عادل الشناوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.

وعاينت المحافظ قطعة أرض على مساحة 2 فدان لدراسة إقامة وحدة صحية ومجمع خدمات ونقطتين للإسعاف والحماية المدنية عليها، وشملت الزيارة المرور على مركز شباب كفر الغاب لبحث آلية ومخطط تطويره لتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الرياضية.

وتابعت محافظ دمياط الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة علي السيد داوود الفنية للبنات والتي تقع على مساحة 2800 متر مربع، وستتضمن مبنى أرضيا و4 أدوار علوية بإجمالي 18 فصلا يشمل أقساما فنية متعددة.

وتفقدت المحافظ موقع الجمعية الزراعية والذى يجرى إزالته، تمهيدًا لإنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل على أعلى مستوى، حيث اطلعت على النموذج التصميمى للمشروع ومراحل تنفيذه.

وواصلت عوض جولتها بزيارة قرية كفر المرابعين، حيث تابعت الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مدرسة أبو عياد للتعليم الأساسي بإجمالى 22 فصلا دراسيا وأيضاً موقف إنشاء مركز شباب متكامل ومجمع خدمات حكومية، كما تابعت الأعمال الإنشائية لمشروع توسعات كفر المرابعين للتعليم الأساسي ليصل إجمالى عدد الفصول بها 15 فصلا دراسيا إلى جانب المعامل وقاعات الأنشطة، حيث من المقرر الانتهاء من كل الأعمال بها منتصف فبراير 2022م.

واستمعت لمحافظ دمياط لخطة هيئة الأبنية التعليمية لرفع كفاءة وصيانة 38 مدرسة بنطاق مركز كفر سعد ضمن أعمال تلك المبادرة، حيث وجهت بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بذلك المخطط للبدء في هذه المشروعات.

وأكدت محافظ دمياط أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد مشروعا قوميا عملاقا يستهدف تغطية الريف المصري بكل الخدمات، لتنفيذ قرى نموذجية، ما يحقق استكمال مسيرة التنمية الشاملة وتغيير الواقع نحو الأفضل.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا.