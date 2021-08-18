مستجدات أعمال «حياة كريمة» في قنا.. تبطين ترع وإنشاء مجمع خدمات (صور)

انطلقت أعمال حفر مجمع خدمات المواطنين في قرية «أبو مناع» غرب، مركز أبو تشا على مساحة 688 مترًا، إلى جانب مرور لجنة من القوات المسلحة على 7 وحدات صحية تابعة لإدارة أبوتشت الصحية، وفق ما أعلنه الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك» أنَّه في متابعة لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، وذلك لأعمال التطوير ورفع كفاءة تلك الوحدات، وهي: «الشقيفي، جزيرة الدوم، المحارزة، النجمة، والحمران، بني برزة، السليمات، الشيخ حسين».

استكمال أعمال تبطين ترعة ترعة الشرقي سمهود الشمرات مركز أبو تشت

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة»، إلى مرور لجنة من القوات المسلحة على مجلس قروي «بخانس» للوحده البيطرية وأخذ قرار بالهدم والبناء، وتمّ تحديد موقع التغذيه للكهرباء بجوار محطة فرشوط ببخانس، وتم زيارة المبني الخدمي ببخانس، كما يتمّ استكمال أعمال تبطين ترعة ترعة الشرقي سمهود الشمرات مركز أبو تشت، والإنشاءات الخاصة بالمجمع الخدمي بالوحده المحلية لمجلس قروي أبو شوشة.

بدء إنشاء خط طرد بطول 160 مترًا في عمق 2 متر صرف صحي قرية أبو مناع غرب نجع الدار

أما بمركز دشنا، فقد تمّ البدء في عمل خط طرد بطول 160 مترًا في عمق 2 متر صرف صحي قرية أبو مناع غرب نجع الدار، وبمركز الوقف تمت متابعة العمل بالوحدة المحلية لقرية المراشدة للوقوف على آخر مستجدات العمل بمجمع الخدمات الحكومية وكذا مجمع الخدمات الزراعي بقرية المراشدة واللذان يقدمان خدمات متميزة للمواطنين، ويرافق ذلك استمرار اعمال الصرف الصحي في جزيرة العبل مركز الوقف، وصب سقف مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة مركز الوقف، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

فيما زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرية كفور الغاب بمركز كفر سعد، وذلك بمرافقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ونائب محافظ دمياط، والمستشار العسكرى للمحافظة، وذلك في إطار متابعة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالي 219 تابعًا.