اتحاد العاملين بالزراعة يطالب بضم 5 ملايين صياد لمنظومة التأمين الصحي

طالب المهندس عيد مرسال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي إخضاع جميع الصيادين والبالغ عددهم 5 ملايين صياداً على مستوى الجمهورية، لنظام التأمين الصحي ، وضَمّهم تحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يأتي ذلك حرصا من النقابة العامة على حقوق الصيادين.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الوزيرة نيفين القباح، وشارك فيه مرسال ممثلًا عن عمال الزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضي.

إنشاء صندوق اجتماعي

ودعا عيد مرسال، رئيس النقابة العامة، في بيان، له اليوم، أيضًا لإنشاء صندوق اجتماعي لرعاية الصيادين الذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع المصري، وذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «بر أمان»، والتي تستهدف صغار الصيادين.

ونوه إلى أنَّ هذه المبادرة تأتي لحماية العمالة غير المنتظمة منهم الصياديين من خلال منظومة حماية شاملة ليس فقط بتوفير مستلزمات الصيد، ولكن بانضمامهم لمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى.

تحديث بيانات النقاية

وكانت نقابة العاملين بالزراعة، بدأت منذ أيام في تحديث بيانات الجمعية العمومية تمهيدا لإجراء الانتخابات، وجاءت عملية التحديث بعد مطالبات من عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إلى جميع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بكل المحافظات، بتحديث بيانات الجمعية العمومية، وإيداع التحديث لدى مديرية القوى العاملة في كل محافظة تتبع لها اللجنة النقابية.

وبدأت عملية تحديث بيانات النقابة، وذلك اعتبارًا من بداية أغسطس الجاري ولمدة 3 أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية، للدورة النقابية المقبلة، والتي من المفترض أنَّ الانتخابات العمالية ستكون عام 2021.