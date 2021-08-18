وزير التموين للمواطنين: منتجات «قها» وإدفينا» راجعة زي زمان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة شركتي «قها وإدفينا» لعودة رواج منتجاتهم الغذائية لما كانت عليه سابقا.

وزير التموين: منتجات قها وإدفينا هترجع زي زمان

وأضاف وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «منتجات الأغذية المحفوظة لشركتي قها وإدفينا هترجع زي زمان من حيث جودة المنتجات»، موضحًا أنَّ هذا يأتي من أجل عودة جود المنتج الغذائي المصري لما كان عليه في السابق وتنشيط الصناعة المحلية.

تعزيز قيمة المنتج المصري في السوق المحلي

وتعمل وزارة التموين حاليًا على إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خاصة شركتي قها وإدفينا، من أجل استعادة انتاجهما وعودته بالجودة التي كان عليه في السابق وتعزيز قيمة المنتج المصري في السوق المحلي.

استيراد خطوط إنتاج وماكينات حديثة للشركة

وشملت خطت الوزارة لإعادة هيكلة الشركتي، هدم المباني القديمة للشركتين وإنشاء مباني جديدة مع إستيراد خطوط انتاج وماكينات حديثة، وضخ كفاءات وخبرات جديدة للشركتين.

ضم الشركتين معا تحت مسمى «قها للأغذية المحفوظة»

وتضمنت خطة إعادة الهيكلة أيضا، ضم الشركتين معا وتحويلهما إلى شركة مساهمة مصرية تحت مسمى «شركة قها للأغذية المحفوظة».

وتنتج شركتي قها وأدفينا عدة منتجات غذائية وأغذية محفوظة منها العصائر والمربى والمخللات والصلصلة.

إنشاء الشركة عام 1940

يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية لتطوير شركتي قها والتي تعد من أعرق الشركات في الأغذية المحفوظة، وهي أيضًا من أوائل الشركات المصرية التي أنشأت في مجال التعليب في عام 1940.

تجدر الإشارة إلى أنَّ شركة «قها» دور مهم وفعّال في توفير الغذاء للقوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.