الرقابة الصناعية: تنفيذ 1072 حملة تفتيشية خلال يوليو 2021

تلقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تقريرا بشأن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال يوليو الماضي، بيّن أنّ المصلحة أجرت 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، فضلا عن إجراء 1173 دراسة فنية متخصصة، تضمّنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و1044 دراسة فنية متنوعة، و6 دراسات مستلزمات إنتاج.

اعتماد 76 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)

وأوضح التقرير، أنّ مصلحة الرقابة الصناعية، منحت ترخيصا لـ72 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتمدت 76 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ونفذت 9 حملات رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 20 مصنعا، كما ردت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن على 23 شكوى.

وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنّ المصلحة تنفذ دور محوري لتعزيز منظومة الرقابة على المصانع، وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرا إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري، لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

تفتيش على المعدات الزراعية وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات الحريق والطوب الأسمنتي

وأضاف أحمدي، أنّ حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات الحريق والطوب الأسمنتي، إلى جانب مصانع الرخام والجرانيت والمنظفات والبلاستيك، إضافة إلى ورشة خراطة ميكانيكية بقنا، ومطبعة لطبع وتغليف الكراسات ومخازن كيماويات، لافتا إلى إجراء بعض الحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.