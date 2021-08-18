ندى رحمي عن حالة والدتها سحر عبد الحميد: محتاجة الدعاء

قالت ندى رحمي ابنة الفنانة سحر عبد الحميد، «والدتي لاتزال في العناية المركزة، وضربات القلب والنبض غير مستقرة»، حيث لاتزال الفنانة سحر عبد الحميد تخضع للعلاج داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر إصابتها بأزمة قلبية، وتدهور حالتها الصحية.

ندى رحمى: ماما محتاجة الدعاء جداً

وطالبت ندى رحمى فى تصريح لـ«الوطن»، الجمهور بالدعاء المستمر لوالدتها قائلة: «ماما محتاجة الدعاء جداً، وأتمني تتحسن حالتها الصحية وتخرج من أوضة العناية لأوضة عادية».

شكرا لنقابة المهن التمثيلية

ووجهت الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والفنان منير مكرم، والفنانة نهال عنبر، بشأن وقفهم بجوارها خلال أزمتها الأخيرة مع والدتها، وتقديم كافة التسهيلات.

وكانت الإعلامية ندى رحمي، أعلنت عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة، حيث كتبت ندى رحمي عبر حسابها «شكرا لكل اللي سأل، ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة، دعواتكم».

أهم أعمال الفنانة سحر عبد الحميد

شاركت الفنانة سحر عبدالحميد فى عدد من الأفلام حيث بدأت نشاطها الفنى فى نهاية الثمانينيات وأدت أدوارا ثانوية مساعدة ويميل أداءها للطابع الكوميدى ومن أعمالها «يوميات ونيس» عام1998، «حكايات زوج معاصر زوج معاصر» 2003 و «حدائق الشيطان» 2006 و «خرم إبره».

ومن أخر أعمال الفنانة سحر عبد الحميد مسلسل «اتنين ف الصندوق» عام 2020، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفي، حول التوأم شوقي وزيكا الذين تتغيير حياتهما للأفضل حيث يريد زيكا أن يصبح مغني ويريد شوقي أن يكون ممثل، بالإضافة لرغبة كل منهما في الزواج ممن يحبها.