الخطيب: الجودة تحققت في ملف التموين.. والرئيس يهتم بالعملية التعليمية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الجودة تحققت في ملف التموين بشكل كبير على النقيض من الفترة الماضية، متابعا «لدينا سلع استراتيجية تظل بالعام والأكثر، وهذا لم يكن موجودا من قبل، وهناك عملية ضبط وربط كبيرة جدا، بالإضافة إلى منظومة الخبز، حيث نجحت الدولة بهذا الملف بعدما كانت تسبب هذه المنظومة آلاما كبيرة جدا للمواطن والدولة».

الخطيب: حملات التموين على السلع الفاسدة لا تكل ولا تمل

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أن الدولة طبقت خطة استراتيجية تشمل عمليات الضبط التي تتم من قبل وزارة التموين وشرطة التموين للعديد من السلع غير المطابقة للمواصفات، منوها بأن «الوزارة لا تكل ولا تمل من عمليات الضبط اليومية للسلع المخالفة في الأسواق، من خلال الحملات على الأسواق والمخازن».

الدولة تسعى لتطبيق التطعيم ضد كورونا إجباريا

وأشار الخطيب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد قرر منذ يومين تطعيم الطلاب والمدرسين والعاملين في الجامعات والمدارس ضد فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطة الدولة للتعامل مع اللقاح، والدولة تسير بطريق أن يكون التطعيم إجباري وليس اختياريا، مؤكدا أن قرار الرئيس بتطعيم العاملين في العملية التعليمية بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية يدل على اهتمام الرئيس بالعملية التعليمية كثيرا.

الدولة المصرية مهتمة بالصحة والتعليم

وشرح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن الدولة المصرية مهتمة بملفي الصحة والتعليم وخصوصا وأن الدولة اتهمت بالتأخر فيهما كثيرا، ولكن ثبت أن رؤية الدولة في الملفين من أعمق ما يكون، ومبادرات الرئاسة المتعلقة بالصحة والتطعيمات والكشف المبكر عن الأمراض كل ذلك يثبت رؤية الدولة السليمة في التعامل مع الملفات المختلفة.