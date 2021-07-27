أحمد الخطيب: الإخوان لم يقدموا شيئا لتونس خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن تونس تمر بمرحلة مخاض كبيرة وتتجرع ما ذاقته المنطقة من فوضى خلاقة وهيمنة على السلطة من قبل جماعات دينية متطرفة مثل مصر والجزائر ولبنان، مشددًا على أن الرئيس قيس سعيد انتفض لوطنيته وللشارع التونسي الذي يئن بشكل واضح.

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الدولة الوطنية انتفضت وتقوم بعزل كامل لقوى الإخوان التي سيطرت على الدولة التونسية لمدة 10 سنوات لم تقدم خلالها أي شيء للشعب التونسي، وهو ما دعا الرئيس إلى الضغط على دولته من أجل التحرك لحسم هذا الملف، مشددًا على أن الإخوان لم ينجحوا في أي بلد سيطروا عليه، بل على العكس، إنهم يقسمون أي بلد، ولم يقدموا خطة نجاح واحدة.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «تونس تعيش 10 سنوات من الفوضى والتردي الاقتصادي والاجتماعي والفئوي ولم تحصد شيئا على الإطلاق، لا سيما أن الإخوان قدموا أنفسهم في تونس على أن لديهم خطة نهضة كبيرة، وحرق الشعب مقرات الإخوان وكادت الدولة أن تضيع وهو ما دعى رئيس الجمهورية إلى استخدام حقه الدستوري في حماية البلاد والحفاظ على الأمن الاجتماعي والسياسي».

وأردف، أن الدولة التونسية دخلت نفقا سياسيا مظلما، حيث تتشبث الجماعة بالقانون رغم أنها ليست قانونية: «الإخوان دعموا قيس سعيد رئيس البلاد، وبعدما اختلفوا معه يقولون فيه كل نقيصة».

وأكد، أن الحكومة لم تقدم أي حل من الحلول، كذلك البرلمان، لكن جميع الحلول جاءت من الرئاسة التونسية التي تلقت معونة من الدول العربية الشقيقة بدعوى منه.