تجديد حبس قاتل زوجته ببنها بسبب خلافات على «مصروف البيت»

قرر قاضى المعاضات بمحكمة بنها تجديد حبس سائق قتل زوجتة طعنا بالسكين فى منطقة طابا دائرة قسم أول بنها، بسبب خلاف على مصروفات المنزل، واعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق وقام بمتثيل الواقعة تفصيلا أمام فريق النيابة العامة والمعمل الجنائي الذى انتقل لمعاينة مكان الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث قسم أول بنها يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.

تحريات مباحث القليوبية: قاتل زوجته تعدى عليها بسكين

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين «ا.ح»، سائق وزوجته وتدعى «ه.س»، 26 سنة بسبب الخلافات المنزلية، وكشفت التحريات أن السبب في الواقعة الخلاف علي مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام والتحفظ على الزوج وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

جيران قاتل زوجته ببنها يرون تفاصيل الحادث

وأكد الجيران أن الزوجين وأسرتيهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة كما أن الزوجة تخرجت من جامعة الأزهر وحفظت القران الكريم، وأضاف الجيران أن الخلافات التى كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التى تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور موضحين أنه قبل الواقعة نشبت مشادة بين الزوجين وعلى إثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وانتقلت لمنزل والدها إلى أن تم حل الخلاف بينهما قبل الواقعة بيوم وتم حل المشاكل بين الزوجين وعادت الزوجة عش الزوجية بعد الصلح مباشرة.

وأكد جيران الزوجين أنهم لم يتوقعوا أن يحدث هذا بينهما يوما ما، موضحين أن الخلافات بينهما كانت كأى خلافات بين زوجين ويتم تداركها بعد ذلك، إلا أنه يوم الحادث فوجئوا بصراخ في المنطقة وعندما تدخلوا وجدوا الزوجة غارقة فى دمائها.