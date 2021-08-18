"هيرميس" تنجح في إتمام صفقة بيع 73.9 مليون سهم من شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» فى البورصة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس - المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أنها أتمت خدماتها الاستشارية في عملية الطرح الثانوي لبيع حوالي 73.9 مليون سهم من أسهم شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» (حوالي 4.3%) في البورصة المصرية وبقيمة إجمالية للصفقة حوالي 80.0 مليون دولار.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك وذلك لصالح المساهمين البائعين، وهم صندوق المؤسسة المصرية الأمريكية، لينك هولدكو بي ڨي (هيليوس)، وريسبونسابيليتي للاستثمار، وبلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV).

أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن إتمام هذه العملية يؤكد على الأسس القوية للشراكة بين المجموعة المالية هيرميس وشركة فوري ومساهميها.

وقد تأسست هذه الشراكة عام 2015 بعد تقديم الخدمات الاستشارية في صفقة بيع أسهم فوري لتحالف مجموعة من المستثمرين، واستمرت في النمو بعد أن قمنا بإدارة الطرح العام الأولي لأسهم فوري بالبورصة المصرية عام 2019، ثم عملية الطرح الثانوي والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.

وأضاف جاد أن هذه الصفقة هي بمثابة تأكيد على القدرات الهائلة التي يحظى بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ مجموعة من الصفقات تتنوع بين صفقات الأسهم وترتيب الدين والدمج والاستحواذ، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها أسواق المنطقة.

تأسست شركة فوري عام 2008، حيث التزمت بتقديم باقة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المدفوعات لخدمة الملايين من الأفراد والشركات، وذلك من خلال شبكة التجار الهائلة التي تنفرد بها وتضم أكثر من 230 ألف متجر ووكيل في 300 مدينة. وتعد فوري الآن المنصة الرائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية والشريك المفضل لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس احتلت المرتبة الثالثة في تنفيذ صفقات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2021. وتعد هذه الصفقة، والتي تقدر بحوالي 80.0 مليون دولار، هي السادسة في سلسلة من الصفقات الناجحة التي نفذتها الشركة منذ بداية العام، حيث نجحت في إتمام عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة فوري، والإدراج المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات الطرح العام الأولي، وهي شركة ذيب لتأجير السيارات، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.