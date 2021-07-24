«المجموعة المالية» و«التجاري الدولي» و«هيرميس» في صدارة شركات السمسرة في الربع الثاني

شهدت سوق المال المصرية تطوراً ملحوظاً خلال الربع الثانى من 2021، حيث ارتفع إجمالى رأس المال السوقى للأسهم الرئيسية فى نهاية الربع الثانى إلى 667.3 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، محققاً معدل نمو 2.7%.

بينما أغلق المؤشر الرئيسى EGX 30 على انخفاض عند رأس مال سوقى بلغ 357.1 مليار جنيه، مقابل 360 مليار جنيه فى نهاية مارس 2021، بمعدل انخفاض 0.8%.

بينما شهد المؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنسبة 7.2%، برأس مال سوقى 115.3 مليار جنيه، مقابل 107.5 مليار جنيه عند الفتح.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 EWI بنسبة 1%، بسعر إغلاق 472.4 مليار جنيه، مقابل 467.6 مليار عند الفتح.

وحققت أسهم بورصة النيل ارتفاعاً بنسبة 15.4٪ لتبلغ 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار عند الفتح.

وبلغت كمية التداول على الأسهم المقيدة وغير المقيدة والسندات وبورصة النيل خلال الربع الثانى من العام الحالى نحو 32.43 مليار ورقة، فى حين بلغت قيمة التداول نحو 221.7 مليار جنيه، منفذة على 2.7 مليون عملية، مقارنة بإجمالى كمية تداول بلغت 40.08 مليار ورقة، وقيمة تداول قدرها 241.7 مليار جنيه، منفذة على 2.93 مليون عملية خلال الربع الأول.

واستحوذت الأسهم على 38.59% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فيما مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.41% خلال الربع الثانى.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.7%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع على الأسهم المقيدة بقيمة 2.14 مليار جنيه، فيما سجل المصريون صافى شراء 1.68، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 460 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى توزيعات الأرباح النقدية على أساس سنوى 9.9 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2021، مقارنة بـ16.8 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2020. وسجل قطاع الورق ومواد تعبئة التغليف أعلى نسبة سعر إلى الأرباح (P/E) لتسجل 42.4 مرة، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة 31.62 مرة، يليهما قطاع مواد البناء بنسبة 30.37 مرة.

أبرز الأحداث خلال الفترة

شهد الربع الثانى مجموعة من الأحداث من بينها شطب الشركات التالية: المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، فى إطار استكمال متطلبات عرض الاستحواذ فى مايو 2020، من قبَل شركة كايرو ثى إيه الدولية للصناعات.

وتم الشطب الاختيارى لشركة سامكريت مصر علماً بأنه سوف تتم عملية شراء الأسهم لمن يرغب فى البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى بمبلغ 2.96 جنيه مصرى للسهم الواحد فى ضوء ما انتهت إليه دراسة القيمة العادلة التى أعدها المستشار المالى المستقل. كما تم شطب أسهم النيل لحلج الأقطان بعد التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى، وأوضحت البورصة أنه سيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام نقل الملكية (خارج المقصورة) مع استمرار التعامل على أسهم الشركة بنظام الصفقات الخاصة (OPR) لاستكمال ‏شراء باقى أسهم صغار المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بنفس سعر عرض الشراء وقدره 50 جنيهاً للسهم الواحد.

وعلى مستوى الشركات الجديدة، تم قيد الشركات التالية: أنتجريتيد دياجنوستكس، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تنمية للاستثمار.

وبالنظر إلى شركات الوساطة جاءت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق فى المركز الأول بقيمة تداول 33.7 مليار جنيه، بنسبة 22.5% من إجمالى قيمة التداول (فى السوق الرئيسى - وخارج المقصورة - وسوق النيل)، يليه التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية 20.56 مليار جنيه، بنسبة 13.7%، ثم جاءت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث بقيمة 18.09 مليار جنيه، بنسبة 12.1%.