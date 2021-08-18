مدبولي: تطوير التعليم ليس ضد الطلاب.. وأتمنى التوفيق للجميع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الحكومة مدينة العلمين الجديدة، بالإعراب عن سعادته لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وغيرها من المدن الجديدة بداية الأسبوع، موجّها الشكر لكل الوزارات والجهات التي أسهمت في إنجاز المشروعات المهمة التي تم تنفيذها لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، كما أثنى على جهود المشاركين في تنظيم حفل افتتاح المشروعات.

وفي هذا السياق، أشاد مدبولي، بحرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع، مؤكدا أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما ما يحمل رسائل طمأنة للمواطنين، بأنّ الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية والحكومة، تسعى جاهدة لتحسين مستوى الحياة، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية، وليس ضد مصلحة أبنائنا الطلاب، كما أكد ذلك الرئيس السيسي مؤخرا، لافتا إلى استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلا من استرجاع المعلومات، حيث جرى تدريب أبنائنا الطلاب على النظام الجديد في عدة امتحانات تجريبية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب ومستقبل باهر.

نركز على تطعيم العاملين في التعليم الجامعي بلقاح كورونا

وفي سياق آخر، أشار مدبولي، إلى ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أنّ التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كل رئيس جامعة سيكون مسؤولا عن متابعة تطعيم العاملين والطلاب بجامعته

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ كل رئيس جامعة سيكون مسؤولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يعد تقرير دوري يرفع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، في حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقي التطعيمات باللقاحات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، حيث ستتم دعوة العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، داعيا العاملين في قطاعي التعليم بالإسراع في تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.

وعن نتائج شهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتي أعلنها أمس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، أخلص التهاني القلبية لجميع الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، كما وجّه التهنئة لجميع الأسر المصرية على ما حققه أبناءهم من نتائج، ووجّه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، وهو ما يُعد ملحمة حقيقية.