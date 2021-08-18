شعبة الخضر تطالب المواطنين بعدم التكالب على الشراء منعا لاستغلالهم

طالب عدد من تجار الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، المواطنين بـ«عدم التكالب» على شراء الخضروات منعا لاستغلال الحلقات الوسيطة لفاصل العروات وانخفاض المعروض فى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الموجة الحارة التى شهدتها البلاد الأيام الماضية تسببت فى تراجع المعروض من العديد من أصناف الخضر والفاكهة ما تسبب فى رفع الأسعار بقيم تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للكيلو ومنها «الطماطم والبطاطس والمانجة».

أسباب ارتفاع أسعار الخضر

وكشف النجيب فى تصريحات لـ«الوطن» عن أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فى هذه الفترة من كل عام قائلا: منها انخفاض المعروض عن الطلب على هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية وخاصة الطماطم والبطاطس والبصل والخيار، مشيرًا إلى أن فواصل العروات تكون خلال الفترة بداية من سبتمبر وتستمر حتى منتصف نوفمبر، مضيفا كما ترتفع البطاطس خلال تلك الفترة أيضا لقيام التجار بتخزينها في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير.

وأشار إلى تحذير التجار من شهرى سبتمبر ومنتصف نوفمبر لحدوث فاصل العروات الذى يؤدى إلى رفع الأسعار، مضيفا أن الخضر والفاكهة تعرضت لتغيرات مناخية خلال الفترة الماضية فى ظل عدم وجود منظومة لتوعية المزارعين وإرشادهم لأفضل طرق الوقاية من تلك التغيرات وهو ما يعرض محاصيل استراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والمانجو إلى تراجع إنتاجيتها.

مطالب بمزيد من الصوب الزراعية

ودعا النجيب الدولة إلى إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة، لحماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار خاصة وقت فاصل العروات، مع زيادة منافذ بيع الخضروات والفاكهة التابعة لوزارات التموين والزراعة وجهاز الخدمات التابع للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية للتوسع فى عرض هذه الأصناف لحماية المستهلك وعدم الاستغلال.

قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة

ورصد التجار الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة «جملة وتجزئة»، لمنع استغلال المواطنين، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عن أى تلاعب فى الأسعار لجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية.

- تباع الطماطم «جملة» بسعر تراوح من 2.5-3.5 جنيه، مقابل 5-6جنيه للتجزئة.

- البطاطس «جملة» بسعر تراوح من 4-6 جنيهات، مقابل 7-9 جنيهات تجزئة.

- الفاصوليا «جملة» بسعر 15-20 جنيها، مقابل 25-30 جنيها تجزئة.

- المانجو «جملة» بسعر 20-35 الزبدية السكرى والجوافة تباع «جملة» بسعر 7-10 جنيهات، مقابل 12- 14جنيه تجزئة والعنب يباع «جملة» من 8-12 وتجزئة من 12 وحتى 15جنيها للكيلو جرام الواحد.