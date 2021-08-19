قبل ظهور «الحمام الروحاني».. الكنيسة: العذراء ظهرت في مصر 4 مرات

شغل الرأي العام القبطي خلال الساعات الماضية، ببيان القس أثناسيوس رزق، كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة 15 مايو في القاهرة، حول ظهور 3 حمامات بيضاء على مقربة من الأقباط في فناء الكنيسة، لمدة ساعة ونصف الساعة، مساء يوم الاثنين الماضي، في حضور قرابة ألف قبطي، ما اعتبره «حمام روحاني».

حقيقة ظهور العذراء في منطقة مايو

وجاء هذا البيان بالتزامن مع صوم العذراء الذي بدأه الأقباط الأرثوذكس يوم 7 أغسطس الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته، وترى الكنيسة أن السيدة مريم العذراء هي الحمامة الحسنة، وتصفها بذلك.

وأعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة أنها ستنتظر رأي لجنة تقصي حقائق من المجمع المقدس أعلى هيئة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإعلان حقيقة تلك الظهورات.

ظهورات العذراء في مصر

وسبق تلك الواقعة عشرات الوقائع التي قيل إنها ظهورات روحانية ونورانية للعذراء مريم في مصر، إلا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تسجل في العصر الحديث إلا 4 حالات فقط، واعترفت خلالها بأنها ظهورات خاصة بالسيدة العذراء مريم، وهي:

- في الزيتون ابتداء من 1968م؛ إذ قيل إنه توالى منذ مساء 2 إبريل من هذا العام، ظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بمنطقة الزيتون في القاهرة، وكان الظهور يتم أو يستمر لفترة زمنية طويلة، وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع.

- ظهور العذراء في شبرا بالقاهرة سنة 1986، بكنيسة القديسة دميانة؛ إذ بدأ الظهور يوم 25 مارس من العام المذكور؛ إذ شوهدت بصورة جماعية.

- ظهورات شنتا الحجر بالمنوفية، التي انتشرت خلال صوم العذراء في أغسطس عام 1997.

- ظهور في أسيوط، عامي 2000-2001؛ إذ قيل إن العذراء ظهرت على قباب كنيسة مارمرقس، والتي تقع في منطقة الكنائس القديمة بغرب المحافظة.