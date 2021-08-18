الكنيسة: لجنة تقصي حقائق للتأكد من ظهور «الحمام الروحاني»

قررت الكنيسة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من حقيقة الأقاويل عن «الظهورات الخاصة» بالسيدة العذراء في كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وبعد ساعات من إعلان كنيسة البابا شنودة في منطقة 15 مايو عن ظهور حمام روحاني في السماء، أهابت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها، منذ قليل بعدم الانسياق وراء أي بيانات أو صور أو فيديوهات بخوص الظهورات الخاصة بالسيدة العذراء.

وأضافت: «أن الجهة المنوط بها إصدار البيانات بهذا الشأن هي لجنة تقصي الحقائق بمجمع القدس، كونو معافين، محفوظين في نعمة الرب القدوس، وبركة أم النور العذراء مريم والدة الغلة تكون مع جميعكم».

المجمع المقدس

ويذكر أن المجمع المقدس أعلى هيئة في كناسية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

ويشار إلى أن هناك العديد من الظهورات الروحانية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها، أبرزها ظهور « العذراء» على كنيستها بمنطقة الزيتون في القاهرة عام 1968.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترصد « حمام روحاني»

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رصد ظهور ما أطلقت عليه «حمام روحاني» في سماء منطقة «زرايب 15 مايو» بالقاهرة، والتي تسمى حاليا بـ«زهور مايو»، وجاء ذلك خلال صلوات ما يعرف بـ«نهضة العذراء» التي تقام بالتزامن مع صيام السيدة العذراء مريم الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري وينتهي في 21 من الشهر نفسه.

وقال القس اثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث زهور 15 مايو، في بيان رسمي صادر عن الكنيسة ونشر على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه جرى رصد ظهور ثلاث حمامات بيضاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة.