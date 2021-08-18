«توفيق» يناقش استراتيجية وزارة قطاع الأعمال مع وفد «التنسيقية»

التقى، اليوم الأربعاء، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث رحب الوزير بالوفد وجهدهم الملحوظ على جميع مستويات العمل العام خلال الفترة الماضية، موضحا أن الوزارة تطمح إلى إدارة كل الشركات بنفس المنظور من خلال لجنة لتطوير الشركات.

الذراع الرقابي والتنظيمي

وأكد الوزير، أن «الهدف الرئيسي من وجود الوزارة هو إبعاد الذراع الرقابي والتنظيمي في الوزارات المختلفة عن الجانب الإنتاجي، فمثلا وزارة النقل لديها جهات رقابية ولا يمكن أن يكون لديها شركات منافسة، ليكون هدف قطاع الأعمال العام هو فصل الانتاج عن التنظيم والرقابة».

وألمح توفيق إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تحاول وقف هروب الكوادر من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، الذي يعطي رواتب عالية.

70 شركة لن تستمر.. وهيكلة إدارية لتوفيق الأوضاع

وأكد الوزير أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام جرى من خلال القانون 185 للعام 2020 واكتملت اللائحة التنفيذية يناير 2021، كما تمت الهيكلة المالية من خلال حصر الأصول غير المستغلة والهيكلة الفنية لشركات معينة، مشيرا إلى أنه جرى التركيز على نحو 70 شركة في قطاعات متعددة تم الاستقرار على أنها لن تستطيع أن تستمر مثل «الحديد والصلب»، مضيفا أنه جار الهيكلة الإدارية وتوفيق أوضاع الشركات بما يتناسب والتعديل في القانون.

وأشار الوزير إلى أن أحد أسباب انهيار شركات قطاع الأعمال العام هو الإدارة، كاشفا عن أن الوزارة تعمل على تحليل أسباب الإدارة السيئة في ظل وجود عمالة وإدارة غير محفزة، ومجالس إدارات تقريبا لا تتخذ قرارات تحمي الشركات، على حد تعبيره.

تسوية مديونيات الشركات

ولفت إلى أنه جرى تسوية مديونيات الشركات بعد نقل أراضي بالقيم الحقيقية وتغيير الاستخدام لهذه الأراضي.

وشدد على أن «الوزارة تعمل على الحفاظ على القطن طويل التيلة وإنتاج أقطان قصيرة كنا نستوردها من الخارج، ونزرع في شرق العوينات ونجني بحصاد آلي من أوزباكستان وبالتالي نقوي الصناعة والتجارة والزراعة».

تطوير شركة النصر الخامات الدوائية

وأشار الوزير إلى أنه هناك اتجاه لتطوير شركة النصر للخامات الدوائية مع شريك هندي وصيني.

ضم وفد التنسيقية كل من أعضاء مجلس النواب عمرو درويش ونادر مصطفى ومارثا محروس ونشوى الشريف ومحمد تيسير مطر ومحمود بدر وخالد بدوي، ومن نواب مجلس الشيوخ كل من محمود فيصل وأحمد قناوي ونهى زكي ومحمد عمارة و هيام فاروق وعلاء مصطفى، بالإضافة إلى كل من اسلام الدسوقي وشيرين جمعة وسارة أشرف ومحمد عز الرجال أعضاء التنسيقية.