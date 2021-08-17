«جامع» توقع بروتوكولا مع تنسيقية الشباب لتعزيز آليات التنمية الصناعية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة بما يساهم في زيادة تنافسية الإنتاج الصناعي على المستويين المحلي والدولي.

وقع الاتفاق اللواء إيهاب أمين مساعد وزيرة التجارة والصناعة لشئون الصناعة، والنائب عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حضر التوقيع حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق يعد باكورة نتائج اللقاء الذي تم عقده مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مطلع شهر يونيه الماضي، والذي أكد أهمية خلق جسر من التواصل الدائم بين الجانبين ونقل نبض الشارع إلى الوزارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في مختلف محافظات مصر.

وأوضحت «جامع»، أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الحكومة، لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً إلى حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع مختلف القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، ومن بينها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشارت إلى أن الوزارة ستلتزم بموجب الاتفاق- الذي يمتد لمدة عام- بالتنسيق المشترك مع التنسيقية من خلال مسئولي التواصل المؤسسي فيما يخص طلبات المواطنين التي ترد لمكاتب تنسيقية شباب الأحزاب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين والإجراءات المتبعة، وإمداد تنسيقية شباب الأحزاب بعروض توضيحية أو مواد تعريفية عن برامج الوزارة وسياساتها المختلفة وهيئاتها التابعة التي تقدم تلك الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التنسيق المشترك على مستوى ممثلي الطرفين بالمناطق والمحافظات والمدن لتعزيز التعاون المشترك بالمجالات ذات الصلة، وترتيب ندوات وورش عمل وحلقات نقاشية بين الخبراء من الطرفين حول الفرص المتاحة بالأسواق الواعدة ودول العالم أمام الصادرات المصرية وذلك بالمشاركة مع جمعيات ومنظمات مجتمع الأعمال.

وأضافت «جامع»، أن الوزارة ستقوم أيضاً بتشجيع الشباب على الإنخراط في مجالات الصناعة وتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، والتعاون المشترك فى دراسة التشريعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تحسين البيئة التشريعية الحاكمة للأنشطة الصناعية.

ومن جانبه أوضح النائب عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التنسيقية ستقوم بدعم السياسات والتشريعات المتعلقة بخطة الدولة للتنمية الصناعية، ورفع الاحتياجات المتعلقة بالعملية الصناعية والتجارية وتقديم حلول وسياسات لمواجهتها، وكذا استضافة مسئولي البرامج بالوزارة في مختلف الفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب التي تشمل الصالونات الثقافية واللقاءات والمؤتمرات، إلى جانب التكاتف نحو تذليل العقبات التى تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية بمختلف أشكالها على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وإمداد الوزارة بمخرجات اللجان النوعية الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب ومراكزها البحثية من دراسات وأبحاث فى مجالي الصناعة والتجارة وكذا المناطق الصناعية والمتخصصة، فضلاً عن المساعدة في عمل خريطة صناعية طويلة الاجل تتضمن اهم الصناعات التي ستركز عليها الدولة خلال الفترة القادمة وربطها بالمخرج التعليمي من وزارة التربية والتعليم وتحديداً التعليم الصناعي والفني.

وأضاف أن التنسيقية ستلتزم أيضاً بموجب الاتفاق بالتعريف والترويج الإعلامي لمختلف برامج ومبادرات وأنشطة الوزارة من خلال المنصات الإعلامية التابعة للتنسيقية على شبكات التواصل الاجتماعي، والمشاركة في حملات التوعية المختلفة التي تدشنها الوزارة وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها من خلال أنشطة تنسيقية شباب الأحزاب بالمدن والمحافظات المختلفة.