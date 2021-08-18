قيس سعيد يعلن إجراءات جديدة فى تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، إجراءات جديدة صادرة عن الرئيس قيس سعيد اليوم الأربعاء، تتضمن تعديل توقيت منع حظر تجول الأشخاص والعربات ليُصبح من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحًا، وذلك ابتداء من 19 أغسطس 2021 حتى إشعار آخر.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: تُطبّق خلال هذه المدة التدابير التالية، من منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة، بينما تقرر السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد «كوفيد-19» بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة.

وأضاف البيان: «على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها الالتزام الغلق ومنع الاستهلاك على عين المكان على الساعة العاشرة ليلًا».

وفرض على جميع الوافدين على البلاد التونسية، اظهار نتيجة تحليل سلبي ضد «كوفيد-19»، لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية، ويُستثنى من الحجر الصحى الإجبارى الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وأعلن الشهر الماضي بموجب الفصل 80 من الدستور، عن رئاسته شخصياً للنيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي شهدتها البلاد، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال سعيد في كلمة له عقب اجتماع طارئ في اجتماع مع قيادات أمنية وعسكرية: «لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص».