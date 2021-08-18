طالبة تحاول الانتحار بالدقهلية.. حصلت على 76% فألقت بنفسها من البلكونة

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بقرية السماحية مركز أجا بمحافظة الدقهلية، باشتباه كسر بالفقرات القطنية بعدما ألقت بنفسها من شرفة الطابق الثاني، فور علمها بحصولها على مجموع 76 % في الثانوية العامة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى أجا المركزي.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفي أجا المركزي بوصول «أميرة .ع. م. م.ع»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى، ومقيمة قرية بالسماحة دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالفقرات القطنية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدها «عابد .م. م. ع» 41 سنة، موظف، ومقيم بذات القرية قرر في محضر الشرطة، بأنه فور علم ابنته بحصولها على مجموع 76 % أقل من ما كانت تتوقعه بنتيجة الثانوية العامة، اليوم، ألقت نفسها من بلكونة الطابق الثاني فسقطت أرضا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5780 إدارى مركز أجا ، وجار العرض على النيابة العامة.