طالبة تلقي بنفسها من سطح منزلها بالدقهلية بعد حصولها على 60%

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، بعدما ألقت بنفسها من أعلى سطح منزلها، بعد علمها بحصولها علي 60 % في الثانوية العامة بقرية «برقين»، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونقلت إلى مستشفي السنبلاوين العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابتها باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول «اسماء.أ. م»، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، إدعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط مركز السنبلاوين إلي مكان الواقعة وبالفحص وسؤال والدها المدعو «ـأسامة.م. ا»، 47 سنة، عامل، قرر في محضر الشرطة، أنه فور علم ابنته بحصولها على مجموع 60 % في الثانوية العامة، أقل مما كانت تتوقعه، ألقت بنفسها من أعلى سطح الطابق الأول فسقطت أرضًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجاري الاستعلام عن حالة المصابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8778 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض علي النيابة العامة.