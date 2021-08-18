اختير من 3.. تفاصيل تعيين مذيع من ذوي الإعاقة رئيسا لـ«القرآن الكريم»

أعلن محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، اختيار المذيع رضا عبدالسلام، رئيسا لشبكة القرآن الكريم، لقدرته الهائلة على تقديم البرامج الإذاعية، وخبرته الكبيرة في هذا المجال: «عبدالسلام لديّه القدرة على تطوير إذاعة القرآن الكريم، وأنا متأكد إنّه هيطورها بشكل كبير جدا».

نوار: لولا الرئيس السيسي لما عُيّن أول رئيس لشبكة القرآن من ذوي الإعاقة

وأضاف رئيس الإذاعة المصرية لـ«الوطن»، أنّ الإذاعة كانت تفاضل بين 3 إذاعيين، لكنه رشّح الإعلامي رضا عبدالسلام لأنه الأجدر والأحق لهذا المنصب، كما أنّ هذا الأمر يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وهو أمر ملحوظ بشدة لدى المصريين منذ بداية حكمه: «لولا وجود الرئيس السيسي لن يجرؤ أحد على اتخاذ هذا القرار».

الطيب يوافق على تخصيص حلقتين للمذيع رضا عبدالسلام

وأوضح نوار، أنّه التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي وافق على تقديم المذيع رضا عبدالسلام، برنامجا إذاعيا من حلقتين على الأقل في الأسبوع: «إذاعة القرآن الكريم شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية، وكان هناك تعاون بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء في هذا الأمر».

من هو المذيع رضا عبدالسلام؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن المذيع رضا عبدالسلام، الذي أصبح رئيس شبكة القرآن الكريم، وهي كما يلي:

- من مواليد المنوفية وعانى منذ مولده من ضمور الذراعين، ما سبب له الكثير من المتاعب في حياته منعته من الالتحاق بالإذاعة المصرية في البداية.

- عام 1987 التحق بالإذاعة واستمر فيها مذيعا طوال 30 عاما.

- رضا عبدالسلام من كبير مذيعي القرآن الكريم في الوقت الحالي، حيث عمل في الإذاعة لمدة 30 عاما وقدّم العديد من البرامج الإذاعية.

- قدّم العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة منها «قطوف من السيرة» و«مساجد لها تاريخ» و«سيرة ومسيرة».

- شارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب كان آخرها «نقش على الحجر».

- اشتهر بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن مصر، وغطى مناسك الحج عام 2006.